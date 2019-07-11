Список потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое

Изначально перечень выключал в себя 69 позиций, затем его удалось сократить до 13, но это не окончательный вариант. Собачники, трепещите!

Споры о том, какие пункты должен включать в себя список потенциально опасных пород собак, продолжаются. В четверг президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что предварительный перечень предлагается расширить до 35 пунктов. На этом настаивает ряд профильных министерств.

Отметим, что ранее МВД опубликовало для общественного обсуждения список из 13 пород, в котором фигурируют бразильский бульдог, северокавказская собака, питбульмастиф и другие.

— Сейчас профильными ведомствами обсуждается возвращение к списку, который есть в модельном законе. Всего в законе порядка 40 пород, из них предлагают включить в список потенциально опасных пород 35, — приводит слова Голубева агентство "Москва".

Напомним, что первоначально в МВД составили перечень из 69 пород собак, потенциально представляющих опасность. Однако документ вызвал неоднозначную реакцию у общественности и его решили пересмотреть.

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