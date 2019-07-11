Украинскому каналу пригрозили делом о госизмене за показ фильма Стоуна

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предупредил местный телеканал "112 Украина" об ответственности за показ фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Премьера намечена на 16 июля. Его главные спикеры — президент России Владимир Путин и председатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Луценко назвал документальную ленту пророссийской провокацией. Он связывает грядущую премьеру с телемостом "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом.
— Статья 111 "Госизмена" и статья 358 "Финансирование терроризма" дают основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям, — пригрозил Луценко.
Напомним, что фильм "Нерассказанная история Украины" рассказывает о событиях Евромайдана и его последствиях. В нашей стране фильм покажут 19 июля на телеканале "Россия 1". А мировая премьера состоялась на фестивале в итальянском городе Таормина, где картина была отмечена Гран-при.
Оливер Стоун — именитый американский режиссёр и сценарист, подаривший миру такие шедевры, как "Взвод" (1986), "Уолл-стрит" (1987), "Прирождённые убийцы" (1994), "Александр" (2004). Он является автором сценариев для культовых лент "Лицо со шрамом" с Аль Пачино (1983) и "Полуночного экспресса" (1978). Документальным жанром он увлёкся не так давно, представив в 2017 году серию видеоинтервью с Владимиром Путиным. Подробную биографию Оливера Стоуна читайте на сайте uznayvse.ru.
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