В Подмосковье у сбившего инспектора ДПС водителя нашли героин

При задержании мужчина оказал сопротивление. По факту причинения правоохранителям травм проводится проверка.

У водителя автомобиля Ford Focus, наехавшего на полицейских в Подмосковье, обнаружили героин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

— По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, массой более четырёх граммов, — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Инцидент произошёл в городе Протвино 10 июля. 35-летний местный житель наехал на сотрудника ДПС и оперуполномоченного, а затем авто вылетело в кювет. Полицейские получили травмы. При задержании мужчина оказал сопротивление. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.