Погибшая жительница Горловки стала первой жертвой обстрелов ВСУ при Зеленском

Жительница Горловки стала первой жертвой обстрелов ВСУ в Донбассе с момента инаугурации Владимира Зеленского. На это обратил внимание военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
— Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный чёрный список убитых мирных жителей Донбасса, — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 11 июля стало известно, что при обстреле украинскими силовиками погибла пожилая жительница Горловки. При этом за сутки украинские силовики более 23 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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