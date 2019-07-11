Погибшая жительница Горловки стала первой жертвой обстрелов ВСУ при Зеленском

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Фото © Сайт Администрации Президента Украины

Жительница Горловки стала первой жертвой обстрелов ВСУ в Донбассе с момента инаугурации Владимира Зеленского. На это обратил внимание военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

— Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный чёрный список убитых мирных жителей Донбасса, — написал он в телеграм-канале.

Напомним, утром 11 июля стало известно, что при обстреле украинскими силовиками погибла пожилая жительница Горловки. При этом за сутки украинские силовики более 23 раз нарушили перемирие в Донбассе.

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