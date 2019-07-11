Погибшая вахтёр ТЭЦ в Мытищах первая подала сигнал о возгорании

Охранница ТЭЦ в подмосковных Мытищах, которая не успела выбраться из огня, первой сообщила о возгорании. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС России.

По данным спасателей, женщина сидела в сторожке и охраняла трансформатор, она изначально подала команду SOS, однако сама не смогла выбраться.

Ранее Лайф писал, что вахтёр ТЭЦ стала жертвой пожара. Позднее в ГУ МЧС России по региону подтвердили информацию о её смерти.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении участвовали вертолёты и пожарные поезда. В результате пострадало 13 человек и один погиб. Лайф публиковал кадры возгорания, снятые с дрона.