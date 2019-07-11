Дубай введёт 30-дневные лицензии на алкоголь для туристов

В данный момент в одном из крупнейших городов ОАЭ действует двухлетняя лицензия, по которой туристы могут хранить спиртное дома.

Власти Дубая приняли решение ввести 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранных туристов. Об этом сообщает Khaleej Times.

С этим документом путешественник, употребляя алкоголь, не будет нарушать закон страны. Документ могут получить иностранные туристы не моложе 21 года. Также они не должны быть мусульманами. Для получения лицензии необходимо заполнить специальную форму в любом магазине розничной сети MMI.

Также вместе с лицензией будут вручать кодекс поведения для туристов. Он включает пять пунктов, среди которых — запрет на распитие спиртного в общественных местах, вождение в нетрезвом виде и другие.

Сейчас в Дубае действует двухлетняя лицензия, согласно которой туристы могут покупать алкоголь и хранить его дома.