Врачи рассказали об улучшении состояния девочки из Ингушетии: Уже ест мороженое

Состояние Аиши Ажиговой, которая находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, улучшается. Семилетняя девочка ведёт себя активнее, ей продолжают проводить комплексную терапию, сообщила пресс-служба лечебного учреждения.

— Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое, — рассказали в пресс-службе.

Накануне медики рассказали, что у Аиши наметились улучшения в левой руке. При этом в правой диагностировано полное нарушение кровоснабжения кисти.

Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас ранее судимая женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву для лечения. В НИИ в российской столице Аиша проведёт несколько недель.