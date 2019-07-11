Летевший на Корфу самолёт авиакомпании "Россия" столкнулся с птицей

Пассажирам, ожидающим задержанного обратного рейса, предоставили дополнительное питание.

Самолёт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс на греческий остров Корфу из Санкт-Петербурга, во время полёта столкнулся с птицей. Как сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика, обратный рейс выполнит резервный борт, его уже отправили из Внуково.

— По прилёту в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ожидающим задержанного рейса людям предоставили дополнительное питание.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолёт из Греции должен был прилететь в Россию в 11:15 мск. Ожидается, что он прибудет в Санкт-Петербург в 22:40 мск. Таким образом, задержка рейса составляет около 11,5 часа.