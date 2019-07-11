Московские врачи "собрали" ногу байкерше, которую переехал грузовик

Хирурги пошли на риск и выполнили операцию. Обычно при таких травмах ногу ампутируют.

Врачи московской Боткинской больницы буквально по кусочкам собрали ногу байкерше Алесе Белавской, которую переехал грузовик. Об этом сообщает Mash.

— Пациентка поступила "с колёс". После получения травмы её доставили в больницу. У нас принято, что во всех тяжёлых случаях участвуют все специалисты, в том числе заведующая отделением, — рассказал хирург Олег Подкосов, который решился на рискованную операцию.

По его словам, подобные операции опасны для пациента. При таких травмах ноги обычно ампутируют.

— У пациентки было "между-между". И мы приняли решение спасти конечность, и у нас это получилось, — заявил медик.

Самой же девушке сейчас делают плановые перевязки.

— Хочу выразить огромную благодарность всем врачам, которые принимали участие, работали надо мной, — сказала Белавская.