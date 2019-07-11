Московские врачи "собрали" ногу байкерше, которую переехал грузовик

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Хирурги пошли на риск и выполнили операцию. Обычно при таких травмах ногу ампутируют.

Врачи московской Боткинской больницы буквально по кусочкам собрали ногу байкерше Алесе Белавской, которую переехал грузовик. Об этом сообщает Mash.

Пациентка поступила "с колёс". После получения травмы её доставили в больницу. У нас принято, что во всех тяжёлых случаях участвуют все специалисты, в том числе заведующая отделением, — рассказал хирург Олег Подкосов, который решился на рискованную операцию.

По его словам, подобные операции опасны для пациента. При таких травмах ноги обычно ампутируют.

У пациентки было "между-между". И мы приняли решение спасти конечность, и у нас это получилось, — заявил медик.

Самой же девушке сейчас делают плановые перевязки.

Хочу выразить огромную благодарность всем врачам, которые принимали участие, работали надо мной, — сказала Белавская.

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