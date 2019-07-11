Телемост Москва — Киев пройдёт по Skype

Как и планировалось, программу проведут Андрей Малахов и Мария Ситтель. Организаторы предупреждают: о политике – ни слова.

Телеканал "Россия 1" проведет телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК. Трансляция стартует в пятницу, 12 июля, в 18.00, а проведут ее, как и планировалось, Андрей Малахов и Мария Ситтель. Украинские участники появятся в эфире ВГТРК с помощью видеозвонка.

Организаторы отмечают, что это будет неполитический марафон. В нем примут участие российские и украинские деятели науки, кино, спорта, а также обычные люди — украинцы и россияне. Чиновников с той или иной стороны к разговору не приглашают.

— Важными участниками станут российско-украинские семьи, не прекращавшие общение с родственниками, или, наоборот, те, кого непростая политическая ситуация разделила, — отметили в пресс-службе ВГТРК.

Напомним, что изначально трансляцию планировалось организовать совместно с украинским телеканалом News One, однако он отменил телемост из-за угроз сотрудникам. А всех — от владельца NewsOne до ведущего, сообщившего о телемосте, — вызвали в прокуратуру для дачи показаний.