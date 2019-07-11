Осуждена участковая, ставшая известной после фразы "Если вас убьют — выедем"

Суд города Орла вынес приговор бывшей старшей участковой Наталье Башкатовой, которая стала печально известной после фразы, сказанной жертве домашнего насилия.

Экс-сотрудница получила два года заключения в колонии-поселении. Кроме того, Башкатовой запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Приговор пока не вступил в законную силу, в связи с чем адвокаты Башкатовой ещё могут его обжаловать.

Напомним, сотрудницу УМВД России по Орловской области уволили за халатность и превышение должностных полномочий. Бывшая участковая не предотвратила попытку убийства местной жительницы сожителем и отказалась помогать женщине, заявив: "Если он вас убьёт, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте".

Спустя некоторое время сожитель прямо на улице жестоко избил подругу. Бригаду скорой помощи и полицию вызвали прохожие, однако спасти женщину не удалось.