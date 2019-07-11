ГП признала нежелательной организацию "Всемирный конгресс украинцев"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Соответствующая информация направлена в Министерство юстиции России. Таким организациям запрещается осуществлять свою деятельность в РФ, создавать и открывать подразделения, распространять информационные материалы.
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