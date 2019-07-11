"Самый красивый депутат России" подал в суд из-за мема

Ранее в ряде пабликов в соцсетях появился пост с фотографией, где высмеивалась внешность народного избранника.

Депутат Кировской городской думы Павел Валенчук обратился в суд из-за повышенного интереса к его внешности, что оскорбляет его честь и достоинство. Об этом Лайфу сообщил личный помощник народного избранника Яков Орлов.

— Обратился он [в суд] из-за оскорбления чести и достоинства, это в первую очередь. Во-вторых, мы никому ничего плохого не делали и зачем в информационные потоки брать и закидывать новости с оскорблением, — рассказал Орлов.

Он отметил, что делом Валенчука уже занялись правоохранители и адвокат, подчеркнув, что личность одного из "обидчиков" депутата уже установлена.

— У нас много людей работает, и не всегда соцсеть ведёт сам Павел Олегович. Иногда же у нас специально обученные люди этим занимаются и где-то перефотошопят или приукрасят. Нельзя брать и осуждать личность по фотографиям! — заявил помощник Валенчука.

Орлов добавил, что депутат делает многое для населения, в том числе постоянно ведёт приём граждан, консультирует, развивается в спортивной карьере и имеет много наград.

— Если бы каждый человек начинал с себя и сделал бы хоть одно доброе дело, наша страна стала бы немножко краше. А осуждать в Интернете, я думаю, — это самое простое, когда ты сидишь за компьютером. Я думаю, что это не от большого ума, — резюмировал помощник депутата.

Он отметил, что для поддержания формы Валенчук ежедневно тренируется в спортивном зале.