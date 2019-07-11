Экс-полковник Захарченко подстригся и вылечил зубы в СИЗО

Арестанты не могли подстричься на протяжении двух месяцев из-за отсутствия машин для стрижки.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговорённый к 13 годам за коррупцию, подстригся и побывал на приёме у стоматолога. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

В конце июня бывший полковник жаловался на невозможность подстричься и посетить стоматолога. По словам Мельникова, в СИЗО "Лефортово", где содержится Захарченко, появились машинки для стрижки, благодаря чему подстричься смог и отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль.

10 июня Захарченко был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 117,9 млн рублей.