В Киеве из СИЗО вышел основатель крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков

Сеть обеспечивала анонимную доставку потребителям наркотических средств от поставщиков.

В Киеве вышел на свободу активист движения за легализацию каннабиса и основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Амос Дов Сильвер. Об этом он сообщил в посте в "Фейсбуке".

— Освободился из тюрьмы, — написал Амос Дов Сильвер.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, мужчина был отпущен под домашний арест по решению апелляционного суда. При этом была оглашена лишь резолютивная часть вердикта.

Напомним, Амос Дов Сильвер был арестован на Украине в марте 2019 года по запросу властей Израиля. Он находился в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей сбыт наркотиков с помощью соцсетей и мессенджеров. На территории Украины, США и Германии действовало по меньшей мере 10 тысяч наркоторговцев.