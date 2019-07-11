Пентагон назвал главного противника США на 100 лет

Китай будет являться главной угрозой для США в ближайшие 50–100 лет. К такому выводу пришёл генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

— Мне кажется, некоторые историки в 2119 году, оглядываясь назад на нынешнее столетие, будут работать над книгами, центральной темой которых станут отношения между Соединёнными Штатами и Китаем, — сказал Милли.

Тем не менее генерал добавил, что Китай является потенциальным противником, а не врагом и что США не хотят войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул генерала Милли на пост председателя Комитета начальника штабов Вооружённых сил США.