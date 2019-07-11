Адвокат опроверг информацию о возбуждении дела в отношении отца сестёр Хачатурян

Оно выделено в отдельное производство, вопрос будет решаться после выяснения позиции родственников.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении отца сестёр Хачатурян Михаила, сообщает телеканал "360".

По словам юриста, дело пока не возбудили, а лишь выделили в отдельное производство. Вопрос о его возбуждении будет решаться после выяснения позиции родственников.

Ранее, как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, дочерей которого обвиняют в его убийстве.

— По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера), — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что 27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли мужчине множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий. Младшую из сестёр — Марию — признали психически невменяемой, её будут судить отдельно от родственниц.

Как уже сообщал Лайф, действия девушек квалифицировали как убийство по предварительному сговору. По этой статье им может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. А вот Марию сначала будут лечить — возможно, принудительно.