Софи Лорен вернулась в кино спустя 10 лет

Книгу "Вся жизнь впереди" уже экранизировали в 1977 году. Тогда картина получила "Оскар".

Итальянская актриса Софи Лорен снимается в экранизации романа "Вся жизнь впереди", сообщает журнал Variety. Это первая роль 84-летней актрисы после 10-летнего перерыва.

Лорен появится на экране в роли мадам Розы, пережившей холокост и подружившейся с 12-летним сенегальским мальчиком Момо. Режиссёром картины выступил сын актрисы — Эдоардо Понти, который восхищён работой матери.

— Удивительно, с какой энергией и как увлечённо она работает над каждой сценой, — сказал Понти.

Роман французского писателя Ромена Гари "Вся жизнь впереди" уже был однажды экранизирован. В 1977 году фильм израильского режиссёра Моше Мизрахи получил "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Премьера фильма с Лорен запланирована на весну 2020 года.