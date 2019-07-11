Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Министерство труда России намерено увеличить прожиточный минимум на 4,1%. Соответствующее предложение опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Согласно инициативе, прожиточный минимум за второй квартал текущего года составит 11 185 рублей. Для трудоспособного населения — 12 130 рублей, а для пенсионеров — 9236 рублей. Детский прожиточный минимум будет равен 11 004 рублям.

По данным Росстата, потребительские цены во втором квартале выросли на 0,9% по сравнению с началом года. Рост цен на продукты питания составил 3,8%. Значительно подорожали картофель (22,9%) и овощи. В частности, репчатый лук прибавил 40,1% своей стоимости, белокочанная капуста — 37,4%, морковь — 29,9%. В свою очередь, на куриные яйца и сахар-песок цены снизились.