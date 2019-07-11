Эксперт прочла по губам, что Меркель шептала во время приступа

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего за месяц "электрического приступа".
Эксперт уверена, что на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Меркель как мантру повторяла фразу "Я смогу" (на немецком — Ich schaffe das. — Прим. Лайфа).
Как ранее писал Лайф, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло, как от удара током. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. В ходе пресс-конференции Меркель заверила, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет.
А сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель подчеркнула, что осознаёт ответственность своей должности и надлежащим образом следит за здоровьем. При этом в ходе встречи она нарушила регламент и сидя слушала гимн.
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