Президент Грузии прокомментировала слова Путина об отказе от политики санкций

По словам Зурабишвили, она будет первой, кто призовёт к деэскалации в сложившейся ситуации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала слова президента России Владимира Путина, который заявил, что не стал бы вводить санкции в отношении Тбилиси из уважения к грузинскому народу.

— Мы собираемся подождать и увидеть, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания угрозам. И с нашей стороны мы, безусловно, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию. И я буду первой, кто призовёт к деэскалации, — заявила политик в интервью Associated Press.

Как сообщал Лайф, 9 июля российский лидер Владимир Путин вновь заявил, что выступает за восстановление полноценных отношений между Москвой и Тбилиси. Заявления президента РФ, который не считает необходимым вводить санкции, приветствовали жители Грузии и внешнеполитическое ведомство страны.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.