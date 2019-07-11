"Победа" отменила комиссию при покупке авиабилетов банковской картой

Лоукостер "Победа" отменил обязательный сбор за оплату билета банковской картой на официальном сайте. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.
По мнению Калмыкова, эта мера позволит увеличить число пассажиров, покупающих билеты на сайте. В данный момент доля таких клиентов составляет 72%.
— Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%, — заявил он.
Калмыков также добавил, что средняя загруженность рейсов "Победы" составляет 96%. В 2019 году компания намерена перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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