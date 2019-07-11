Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США

Действие соглашения истекает в 2021 году, и в Вашингтоне сомневаются насчёт его продления.

Один из главных кандидатов в президенты США от Демократической партии — Джо Байден — заявил, что продлит Договор СНВ-3 с Россией в случае победы на выборах. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, — пообещал Байден.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и сейчас является единственным документом об ограничении вооружений между Россией и США. Байден на тот момент занимал пост вице-президента США. Срок действия соглашения истекает в 2021 году, и в Вашингтоне пока не решили вопрос о его продлении.

Ранее Лайф писал о том, что Байден пообещал американцам в случае победы на выборах бороться с расизмом и победить рак.