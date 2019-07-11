В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Минимум 12 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия между рейсовым автобусом и грузовиком. Об этом сообщает телеканал "Кубань 24" со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в четверг, 11 июля, около 19:20 на пересечении Зиповской улицы и Ростовского шоссе.

Как уточнили в правоохранительных органах, маршрутное такси ПАЗ столкнулось с грузовым автомобилем MAN. В результате происшествия пострадало минимум 12 человек. Все они были доставлены в местное отделение клинической больницы для обследования и последующего лечения.

При этом маршрутное такси не имеет отношения к городскому транспорту: оно перевозило пассажиров из одного муниципалитета в другой, уточняет издание "Известия".

По факту происшествия ведётся проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.