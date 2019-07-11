Путин поприветствовал участников и гостей "Славянского базара в Витебске"

Глава государства подчеркнул, что ежегодно на фестивале выступают различные звёзды эстрады.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте российского лидера.

— Это масштабное и поистине неординарное мероприятие, которое на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества , — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что ежегодно на фестивале выступают различные звёзды эстрады, а само мероприятие славится атмосферой дружбы и созидания.

Путин отметил, что к фестивалю в этом году впервые присоединятся Государственный Омский русский народный хор, Рыбинский театр кукол и художники, которые работают в уникальной технике миниатюрной живописи — ростовская финифть.

— И, конечно, особое место в программе фестиваля займут праздничные мероприятия по линии Союзного государства, среди которых торжественный гала-концерт, приуроченный к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, — добавил российский лидер.

В конце Путин пожелал участникам фестиваля и его гостям хорошего настроения, ярких впечатлений и творческих успехов.