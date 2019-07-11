В работе Twitter зафиксировали сбой

В России также выявлены проблемы с работой социальной сети, однако глобального характера они не приобретают.

Пользователи в таких регионах мира, как США, Западная Европа и Япония, сообщают о сбоях в работе социальной сети "Твиттер". Информация об этом появилась на интернет-странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.

— Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Проблемы с работой "Твиттера" ощущаются в таких городах США, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Финикс, Сан-Франциско, в штатах Флорида и Техас. Также страдают от сообщений об ошибке Лондон, Париж, Берлин, Стокгольм, некоторые города Японии, в частности Токио.

В России также замечены проблемы с социальной сетью, однако глобального характера они не приобретают.

О сбоях в работе интернет-сайта "Твиттера" сообщает 71% пользователей. О проблемах в приложении на iOS — 18%, на ОС Android — ещё 10%.