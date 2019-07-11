Овсянников выразил благодарность жителям Севастополя за поддержку

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил жителей города за поддержку, сообщив, что удалось сделать для города-героя за три года. Об этом говорится на сайте правительства региона.

— Завершён этап напряжённого труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя, — говорится в сообщении, в котором отмечается, что за три года удалось сделать многое для развития города, а также для повышения качества и комфорта жизни жителей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя, решившего уйти по собственному желанию. После этого российский лидер назначил Михаила Развожаева врио главы региона.