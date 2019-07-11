Байден назвал постыдным выступление Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на пост главы государства на предстоящих выборах 2020 года, назвал позорными слова нынешнего американского лидера Дональда Трампа на совместной пресс-конференции 2018 года с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Такой комментарий он высказал во время выступления в Нью-Йорке, трансляция которого велась на официальном сайте политика.

— Годом позже Трамп снова предстал перед прессой, на этот раз за рубежом, в Хельсинки. Трамп с Путиным неоднократно выражали точку зрения, отличную от американских интересов, американского разведывательного сообщества и, я бы сказал, от интересов американского народа. Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории, — заявил Байден.

Напомним, президент США Дональд Трамп отозвался о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году как о "потрясающей встрече".

А последняя встреча лидеров России и США на саммите G20 в Осаке длилась 80 минут, в течение которых Владимир Путин и Дональд Трамп подняли тему стратегической стабильности, расширения торгово-экономических отношений и обсудили ситуацию в Идлибе, Китае и Сирии.