В США двое подростков попытались попасть в ядерный центр, вдохновившись сериалом

Правоохранители уверяют, что действия школьников не несут в себе какого-либо злого умысла.

В американском штате Калифорния двое подростков попытались попасть на территорию ядерного центра Vallecitos GE Hitachi, однако их удалось задержать. Об этом РИА "Новости" рассказали в полиции округа Аламеда.

Инцидент произошёл на фоне выхода одной из серий популярного сериала "Странные дела" от Netflix, в котором подростки попадают на различные правительственные объекты с целью раскрыть заговор и спасти мир.

— Это были местные подростки, которые живут неподалёку… Никаких подозрений на злой умысел нет, похоже, это был случай детской шалости, — рассказал представитель пресс-службы офиса шерифа округа Рэй Келли.

Также известно, что доступа к каким-либо секретным данным подростки получить не смогли.