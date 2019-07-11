В Судане сообщили о предотвращении попытки госпереворота

#SupportSudan #June_3rd_Massacre— SUPPORT SUDAN (@All4Sudan) 11 июля 2019 г.
Video showing how brutally the Gen Hemidti-led RSF (Janjawid) & shadowy Islamists’ militias dispersed the Khartoum sit-in on June 3rd Camped protesters were violently assaulted, tortured, killed & raped. @CBCNews @nytimes @AP @UNHumanRights pic.twitter.com/9oVFZl14Oh
Переходный военный совет Судана в эфире национального телевидения заявил о предотвращённой попытке очередного государственного переворота.
— Предотвращена попытка переворота, — говорится в сообщении.
При этом никаких других данных и подробностей не приводится.
Напомним, на протяжении последних месяцев в стране не утихали акции протеста. Первоначально люди просили о снижении цен на продукты, однако позже это переросло в требование о смене политического режима. И 11 апреля в стране случился переворот, в результате которого военный совет отстранил от должности президента Омара аль-Башира, который вскоре был задержан.
Очередная попытка госпереворота в стране была предотвращена 12 июня.
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