В Судане сообщили о предотвращении попытки госпереворота

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Переходный военный совет Судана в эфире национального телевидения заявил о предотвращённой попытке очередного государственного переворота.

— Предотвращена попытка переворота, — говорится в сообщении.

При этом никаких других данных и подробностей не приводится.

Напомним, на протяжении последних месяцев в стране не утихали акции протеста. Первоначально люди просили о снижении цен на продукты, однако позже это переросло в требование о смене политического режима. И 11 апреля в стране случился переворот, в результате которого военный совет отстранил от должности президента Омара аль-Башира, который вскоре был задержан.

Очередная попытка госпереворота в стране была предотвращена 12 июня.

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