В Донбассе сбили беспилотник, корректировавший огонь ВСУ

Народная милиция ЛНР сумела сбить беспилотник украинских силовиков, который корректировал огонь бойцов ВСУ. Об этом журналистам сообщил офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

— При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БПЛА, и это только доказывает, что огонь вёлся целенаправленно по населённым пунктам. Благодаря слаженным действиям личного состава поста воздушного наблюдения украинский БПЛА был уничтожен, — заявил Филипоненко.

По его словам, все фото- и видеоматериалы со сбитого беспилотника сейчас изучают представители Народной милиции ЛНР.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее власти ЛНР заявляли о сбитом беспилотнике 16 июня.