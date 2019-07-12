Warner Bros. обещает вернуть "Флинтстоунов" на экраны

Американский концерн Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск комедийного мультсериала "Флинтстоуны" (The Flintstones), повествующего о жизни древних людей, отражающей действительную повседневность. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Согласно данным издания, проект пока находится на "самой ранней стадии" подготовки. Сообщается, что новый мультсериал будет ориентирован на взрослую аудиторию.

Напомним, "Флинтстоуны", вышедшие в 1960–1966 годах, старше своих знаменитых собратьев по жанру — "Симпсонов" и "Гриффинов".