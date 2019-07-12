Глава программы Boeing 737 MAX ушёл в отставку

Глава программы самолётов Boeing 737 MAX Эрик Линдблад принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента подразделения "Коммерческие самолеты" Boeing Кевина Маккаллистера.

Отмечается, что его пост теперь займёт Марк Дженкс. Добавим, что Линдблад руководил программой 737 МАХ на протяжении последних двенадцати месяцев.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

После этих инцидентов страны мира решили запретить полёты лайнеров данного типа.