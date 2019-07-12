Кустурица назвал русских композиторов лучшими в мире

Он также уточнил, что его любимыми деятелями на данном поприще являются Шостакович и Рахманинов.

Знаменитый сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире, а русскую классическую музыку — главным аргументом русской культуры. Об этом он сообщил журналистам на фестивале русской классической музыки Kustendorf Classic.

— У вас очень много хороших композиторов, очень много. Я думаю, что это один из самых сильных аргументов вашей культуры. Думаю, что нет такой другой страны в мире, у которой были бы такие композиторы, как у вас. Это комплимент, но я думаю, что это объективный комплимент, а не мой субъективный взгляд на Россию и Европу, — пояснил Кустурица.

На вопрос журналиста о любимом композиторе режиссёр выделил Шостаковича, также в числе любимых деятелей у него оказался Рахманинов.

Напомним, фестиваль классической музыки Kustendorf Classic начался 10 июля. Лайф вёл прямую трансляцию с открытия мероприятия, проводимого Кустурицей.