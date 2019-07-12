В Дубае туристам позволят покупать алкогольную продукцию в магазинах

Ранее отдыхающие в ОАЭ могли приобретать горячительные напитки только в барах, ресторанах и отелях.

Находящиеся в Дубае туристы теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах по предъявлению паспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Туристам предоставляется возможность получить 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI) по предъявлении паспорта. Кроме того, желающим ознакомиться с алкогольной продукцией будут выдавать свод правил употребления горячительных напитков в Дубае.

Отмечается, что спиртосодержащие напитки смогут купить только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами.

Напомним, в Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, желающим его приобрести необходима лицензия, которую следует предъявить в специализированных магазинах. Ранее туристы могли покупать алкоголь только в барах, ресторанах и отелях.