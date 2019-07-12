США отложили введение санкций в отношении главы МИД Ирана

Власти США пока не собираются вводить санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
— Холодные головы возобладали... Мы считали, что это не обязательно принесёт пользу, — приводит агентство информацию одного из источников.
СМИ отмечает, что нет точных сведений об отказе руководства страны от санкций в отношении Зарифа, притом Reuters считает, что подобный шаг может трактоваться как поиск дипломатического решения возникшего конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях в отношении Ирана. После чего помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о цели санкций Вашингтона в отношении Тегерана — заключить новую сделку, отвечающую всем интересам Штатов.
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