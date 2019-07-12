США отложили введение санкций в отношении главы МИД Ирана

Согласно информации СМИ, Америка таким образом может искать мирное решение конфликта между странами.

Власти США пока не собираются вводить санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

— Холодные головы возобладали... Мы считали, что это не обязательно принесёт пользу, — приводит агентство информацию одного из источников.

СМИ отмечает, что нет точных сведений об отказе руководства страны от санкций в отношении Зарифа, притом Reuters считает, что подобный шаг может трактоваться как поиск дипломатического решения возникшего конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях в отношении Ирана. После чего помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о цели санкций Вашингтона в отношении Тегерана — заключить новую сделку, отвечающую всем интересам Штатов.