В центре Парижа выходцы из Алжира разграбили два магазина

В центре Парижа выходцы из Алжира, которые отмечали выход своей сборной в полуфинал Кубка африканских наций по футболу, разграбили по меньшей мере два магазина. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что толпа болельщиков, которая насчитывала несколько тысяч человек, собралась в районе Елисейских Полей. Вскоре после этого они отправились по центральным улицам французской столицы.
Les algériens arrivent de plus en plus nombreux et envahissent désormais la place de l’Etoile à Paris. #CIVALG #Algerie #CAN2019 pic.twitter.com/hSIMEoZoIc— Remy Buisine (@RemyBuisine) 11 июля 2019 г.
Уже спустя некоторое время начались беспорядки, в ходе которых пострадало несколько магазинов. Из одного из них злоумышленники попытались украсть мотоциклы.
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