В центре Парижа выходцы из Алжира разграбили два магазина

В центре Парижа выходцы из Алжира, которые отмечали выход своей сборной в полуфинал Кубка африканских наций по футболу, разграбили по меньшей мере два магазина. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что толпа болельщиков, которая насчитывала несколько тысяч человек, собралась в районе Елисейских Полей. Вскоре после этого они отправились по центральным улицам французской столицы.

Уже спустя некоторое время начались беспорядки, в ходе которых пострадало несколько магазинов. Из одного из них злоумышленники попытались украсть мотоциклы.