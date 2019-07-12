Президент Бразилии хочет назначить своего сына послом в США

Он аргументирует свою позицию исходя из различного отношения к наследнику лидера страны и обычному дипломату.

Президент Бразилии Жаир Болсонару думает над возможностью назначить своего сына, депутата Эдуардо Болсонару, послом в США. Об этом глава государства рассказал журналистам.

— Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть. Он (сын. — Прим. Лайфа) друг детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт. На мой взгляд, он мог бы быть адекватным человеком и прекрасно справился бы в Вашингтоне, — пояснил Болсонару.

Бразильский лидер также приводит в качестве аргумента другое отношение к сыну главы государства, нежели к обычному послу.

Согласно информации портала Globo, назначение на дипломатический пост зависит от самого Эдуардо. Сам же лидер латиноамериканской страны готов решить этот вопрос сразу же.