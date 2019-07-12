Премьер Нидерландов передаст Трампу флаг с высадки США в Нормандии в 1944 году

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Фото © DPA / TASS/ Chris Kleponis

В дальнейшем ценная реликвия будет выставлена в Национальном музее американской истории Смитсоновского института.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 18 июля проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, в ходе которой передаст ему флаг, под которым американские войска начинали высадку в Нормандии в 1944 году. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Белого дома.

Кроме того, в ходе визита Рютте стороны обсудят способы укрепления экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.

Отмечается, что флаг будет выставлен в Национальном музее американской истории Смитсоновского института.

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