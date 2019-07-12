Трамп собирается узнать, есть ли гражданство у жителей США

Глава американского государства планирует решить данный вопрос в обход переписи, собрав информацию ведомств.

Президент США Дональд Трамп дал обещание подписать указ, согласно которому его администрация сможет получить доступ к информации о гражданстве проживающих в стране людей.

— Сегодня я подпишу президентский указ, чтобы немедленно привести в действие этот план. Я настоящим приказываю каждому министерству и управлению федеральной власти предоставить Министерству торговли все запрошенные записи о числе граждан и неграждан в нашей стране. Они должны передать все имеющиеся в их распоряжении записи немедленно, — заявил американский лидер.

Трамп рассказал, что борьба за право включения данного вопроса в анкету к переписи населения 2020 года может не позволить провести перепись в положенные сроки. Однако имеющиеся в разных ведомствах сведения должны помочь исправить данную проблему.

Глава американского государства обещает заглянуть в поисках "под каждый камень". Также он приводит заключение бюро переписи, в котором говорится, что данные ведомств позволят определить гражданство 90% населения страны.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп назвал грустным временем для Америки отказ Верховного суда включить в анкету для переписи населения вопрос, является ли человек гражданином США.