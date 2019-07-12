Лондонский суд блокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 миллиона

Такое решение последовало из-за имеющейся у предпринимателя возможности спрятать свои активы.

Высокий суд Лондона утвердил приказ о наложении запрета для владельца O1 Group Бориса Минца и трёх его сыновей в отчуждении имущества на сумму $572 миллиона по всему миру, что эквивалентно аресту собственности. Об этом сообщается в пресс-службе банка "Траст".

Согласно пояснению пресс-службы, в 2017 году "ФК Открытие" и "Рост банк" закупили облигации "О1 Груп финанс" на суммы порядка 35 млн и 22 млрд рублей соответственно. При этом условия погашения являлись нерыночными. Полученные денежные средства "О1" потратила на погашение кредитов в данных организациях.

По данным "Траста", банки фактически лишились возможности вернуть средства по займам, понеся убытки в размере как минимум $572 миллиона.

Лондонский суд признал, что семья Минца могла спрятать активы, исходя из чего вынес запрет на отчуждение имущества на вышеуказанную сумму. Нарушение постановления суда приведёт к уголовному преследованию, отметил руководитель "Траста" Александр Соколов.

Напомним, что ранее банк "Траст" подал иск на $700 миллионов в британский суд на семью Минца. Разбирательство связано со сделками, заключёнными перед санацией банка "ФК Открытие" и "Рост банка", где первый также является соистцом.