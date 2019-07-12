"Единая Россия" поддержит Развожаева на посту врио губернатора Севастополя

В партии выразили мнение, что главная задача нового градоначальника — улучшить качество жизни горожан.

Партия "Единая Россия" поддержит Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя и будет вместе с ним работать на благо города. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По его мнению, отставка Дмитрия Овсянникова стала закономерной, так как он не смог обеспечить горожанам своевременную сдачу объектов, а также освободить их от политических скандалов.

Турчак отметил, что перед врио губернатора стоит задача улучшить качество жизни севастопольцев.

— Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперёд. Это основная цель "Единой России" в городе-герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя, — добавил Турчак.

Ранее Лайф сообщал, что 11 июля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил на должность врио главы города Михаила Развожаева.