Лайма Вайкуле раскрыла причины конфликта с Игорем Крутым

Точкой преткновения двух артистов стала организация фестивалей в латвийской Юрмале.

Певица Лайма Вайкуле рассказала об истоках конфликта с продюсером Игорем Крутым в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Согласно её словам, размолвка произошла в связи с уходом из Юрмалы конкурса "Новая волна", основателем которого является Игорь Крутой. А вместо знаменитого мероприятия был учреждён фестиваль "Лайма рандеву".

— Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла, — рассказала певица, по мнению которой, позиция Крутого является "несправедливой" — в связи с тем, что создать фестиваль ей предложили власти Юрмалы.

Артистка также поделилась тем, что руководство города поддерживает её и финансово, и морально, из-за чего она как патриотка не может не организовывать мероприятие.

Напомним, в июле 2014 года ряд российских артистов попал под санкции: в Латвию запретили въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. После этого фестиваль "Новая волна" покинул Юрмалу и переехал в Сочи. Позже в латвийском городе решили организовать другой фестиваль под руководством Лаймы Вайкуле, рассчитывая вернуть турпоток.