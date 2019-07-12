После турбулентности на борту лайнера Air Canada госпитализировали 30 человек

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Фото © Flickr / Christian Junker | Photography

Сразу 30 пассажиров самолёта Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada, следовавшего из Торонто в Сидней, госпитализированы после сильной турбулентности на борту. Об этом сообщает СВС.

Отмечается, что за помощью к медикам всего обратилось 37 человек. У девяти пострадавших врачи обнаружили серьёзные травмы. При этом остальные пассажиры продолжают ждать вылета в гостинице.

Напомним, на борту лайнера Air Canada, который выполнял рейс Торонто — Ванкувер — Сидней, началась сильная турбулентность, из-за которой пострадали десятки людей. Экипаж принял решение о посадке самолёта в аэропорту Гонолулу.

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