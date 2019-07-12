Трамп заявил, что не является сторонником криптовалют

Он также обратил внимание, что в Штатах есть только одна настоящая валюта — американский доллар.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что не является сторонником криптовалют, а также рекомендовал "Фейсбуку" и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии.

— Я не поклонник биткойна и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе… Если "Фейсбук" и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, — заявил Трамп.

Он также обратил внимание, что в Штатах есть только одна настоящая валюта — американский доллар, который он также назвал "самой доминирующей валютой в мире".