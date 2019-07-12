Исследование показало зависимость спокойного отдыха от получаемой зарплаты

90% высокооплачиваемых сотрудников утверждают, что их беспокоили во время отпуска по рабочим моментам.

Люди, получающие высокую зарплату, вынуждены ежедневно уделять внимание работе, в то время как зарабатывающие небольшие суммы граждане могут свободно наслаждаться отдыхом. Об этом сообщается в исследовании портала Travel and Leisure.

Согласно предоставленным в исследовании результатам, 59% сотрудников проверяют во время отпуска электронную почту или созваниваются с коллегами хотя бы раз в день. Из этого возникает зависимость, отражающаяся в вероятности превращения отдыха в работу, прямо пропорциональная размеру зарплаты.

— Если вы всегда держите всё под контролем и не имеете возможности отключиться в отпуске, то, скорее всего, у вас возникнет профессиональное и эмоциональное выгорание, — утверждает эксперт по вопросам карьеры Блэр Декабреле.

Исследование показало, что люди, имеющие оклад выше среднего, не имеют возможности полностью отключиться от дел, 47% из них признались, что решают рабочие вопросы порядка пяти раз в день, находясь в отпуске.

Более 90% высокооплачиваемых работников поделились тем, что с ними ежедневно связывались по рабочим моментам, несмотря на то что они были на отдыхе.

Эксперт объяснил это прогрессом технологий, благодаря которому быть доступным стало легче, а поддерживать личные границы, наоборот, труднее.

Исследование проводилось компанией, специализирующейся на поиске и установлении деловых связей. В социальной сети зарегистрировано 500 миллионов пользователей, которые представляют 150 бизнес-отраслей.