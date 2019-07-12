Глава ВСУ заявил, что Украина вновь проведёт корабли через Керченский пролив

Украина ещё раз предпримет попытку провести свои корабли через Керченский пролив. Об этом изданию "Новинарня" заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

— Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне ни кричали, что он их, — заявил Хомчак в ответ на вопрос журналиста о возможных новых проходах украинских кораблей через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.