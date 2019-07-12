Сингапур в шестой раз подряд назван лучшим морским портовым мегаполисом мира

167

Фото © Pixabay

Позади город-государство оставил Гонконг, Лондон, Шанхай и Дубай. Одним из плюсов лидера стало высокое качество брокерских услуг.

Сингапур в шестой раз подряд признан экспертами лучшим в мире морским портовым мегаполисом. Рейтинг, созданный агентством "Синьхуа" и Балтийской биржей, опубликовала газета Straits Times.

Сингапур уверенно демонстрирует возможности по управлению судоходством, а также сохраняет высокий уровень предоставления брокерских услуг, — говорится в пояснительной записке к рейтингу.

В тройку сильнейших также вошли Гонконг и Лондон, которые также показывают высокий уровень финансовых услуг, а за азиатский город также говорит создание анклава "Большой залив".

Пятёрку замкнули Шанхай и Дубай.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×