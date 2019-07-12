Сингапур в шестой раз подряд назван лучшим морским портовым мегаполисом мира

Сингапур в шестой раз подряд признан экспертами лучшим в мире морским портовым мегаполисом. Рейтинг, созданный агентством "Синьхуа" и Балтийской биржей, опубликовала газета Straits Times.
— Сингапур уверенно демонстрирует возможности по управлению судоходством, а также сохраняет высокий уровень предоставления брокерских услуг, — говорится в пояснительной записке к рейтингу.
В тройку сильнейших также вошли Гонконг и Лондон, которые также показывают высокий уровень финансовых услуг, а за азиатский город также говорит создание анклава "Большой залив".
Пятёрку замкнули Шанхай и Дубай.
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