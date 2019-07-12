УПЦ: Константинополь обложил "новую церковь" Украины "налогами"

Теперь каждый приход обязан выплачивать от 4 тысяч евро до 20 тысяч евро, из-за чего Филарет "поднял бучу".

Константинопольский патриархат обложил приходы "новой церкви" Украины "данью" после срыва передачи Киевом в подчинение Фанара религиозных святынь. Об этом в интервью телеканалу NewsOne сообщил управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

По его данным, представители Константинополя связывались с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу обещаний экс-главы Незалежной Петра Порошенко передать святыни Фанару.

— Не получилось. Эммануил (митрополит Галльский и епископ Константинопольской православной церкви. — Прим. Лайфа) выставил Епифанию (Думенко — главе "новой церкви". — Прим. Лайфа) счёт, — пояснил Антоний.

Согласно его словам, теперь каждый приход "новой церкви" должен платить Константинополю "дань" в размере от €4 тысяч до €20 тысяч. После этого раскольник Филарет Денисенко "поднял бучу", рассказал управляющий делами УПЦ.

Напомним, что 15 декабря 2018-го в Киеве прошёл "объединительный" собор, на котором была учреждена "новая церковь", в которой произошло достаточно конфликтных ситуаций, например, Филарет отказался подписать устав "новой церкви" и выполнять условия томоса об автокефалии. Также он обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой о защите от церковной структуры.