На Бали туристку из России отправили в психиатрическую клинику

Врачи подозревают у неё депрессию, которая может быть связана с распространённой причиной — отсутствием денег.

На Бали сотрудники полиции округа Бангли доставили российскую туристку в психиатрическую клинику в связи с неподобающим поведением на вилле. Об этом сообщает местное издание Coconuts.

Исходя из полицейского отчёта, туристка находилась в неадекватном состоянии, послужившем причиной вызова полиции.

Правоохранители пытались поговорить с россиянкой, однако она не успокаивалась и отказывалась называть своё имя, после чего стражи порядка приняли решение сопроводить её в психиатрическую больницу. По пути девушка продолжала буйствовать, пытаясь оказать сопротивление.

Как выяснили полицейские, россиянка пребывает на Бали две недели. Врачи предполагают у неё депрессию, причина которой зачастую кроется в отсутствии денег.

После того как девушка придёт в себя, её передадут дипломатам, а потом, возможно, отправят домой.